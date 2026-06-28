Bakırköy\'de Ölü Balık Alarmı

BAKIRKÖY'de, Çırpıcı Deresi'nin sahil kesiminde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. AFAD ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Kennedy Caddesi Taş İskele yanında, Çırpıcı Deresi'nin sahil kesiminde görülen ölü balıklar, ekipleri harekete geçirdi. Kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sahil güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri sudan numune alarak analiz yapılmak üzere laboratuvara götürdü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür atık su, yağmur suyu, dere ve onarım çalışması yaptığı öğrenildi. İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede yaptığı çalışma nedeniyle su seviyesinin büyük ölçüde düştüğü görüldü. Balıkların akşam saatlerinden itibaren ölmeye başladığı iddia edildi. Toplu balık ölümünün kesin nedeninin, yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.