Bakırköy'de faaliyet gösteren bir oto galerideki araçların kundaklanmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilköy Mahallesi'ndeki oto galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği, 2 otomobilin ise kısmi zarar gördüğü yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek olayın kundaklama olduğunu belirleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olay
Dün, Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerindeki bir galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda yangın çıkmış, 2 otomobil tamamen yanmış, 2 otomobil de kısmi zarar görmüştü.
Polis ekipleri olayın kundaklama olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere almıştı.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Oto Galeride Kundaklama Şüphelileri Gözaltında - Son Dakika
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