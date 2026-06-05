Bakırköy'de Oto Galeride Kundaklama Şüphelileri Gözaltında - Son Dakika
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Bakırköy'de Oto Galeride Kundaklama Şüphelileri Gözaltında

05.06.2026 14:49
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Bakırköy'de bir oto galerideki yangın nedeniyle 5 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Bakırköy'de faaliyet gösteren bir oto galerideki araçların kundaklanmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki oto galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği, 2 otomobilin ise kısmi zarar gördüğü yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek olayın kundaklama olduğunu belirleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay

Dün, Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerindeki bir galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda yangın çıkmış, 2 otomobil tamamen yanmış, 2 otomobil de kısmi zarar görmüştü.

Polis ekipleri olayın kundaklama olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere almıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Oto Galeride Kundaklama Şüphelileri Gözaltında - Son Dakika

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