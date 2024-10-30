Bakırköy'de Otobüs Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bakırköy'de Otobüs Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bakırköy\'de Otobüs Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın kaza yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

30.10.2024 14:28
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BAKIRKÖY'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına İETT otobüsü çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, çevredekilerin üst geçitten polis ekiplerinin çalışmasını uzun süre izlemesi ve cep telefonuyla olay yerini görüntülemeye çalışması dikkat çekti.

Kaza, Çırpıcı Yanyol Caddesinde saat 11.30 sıralarında Zeytinburnu Metro İstasyonu mevkiindeki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna (80) yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs şoförü yolda yürüyen kadını fark etmedi. İETT otobüsünün çarptığı kadın aracın altında kaldı. Otobüsü durduran şoför durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Otobüs şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, yaşlı kadının cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı. Üst geçidi kullanan bazı vatandaşlar ise, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşların cep telefonuyla olay yerini görüntülemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Otobüs Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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