Bakırköy\'de Telefon Bayisinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Bakırköy'de telefon bayisinde fatura öderken silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde, fatura ödemek için bir telefon bayisine giden Selman A'ya arkasından gelen F.A. silahla ateş etti.
Selman A. ayağından yaralandı, F.A. ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Selman A, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren F.A'yı yakaladı. F.A'nın işlemleri sürüyor.
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