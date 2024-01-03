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Bakırköy'de Telefon Bayisinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Telefon Bayisinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde bir telefon bayisinde fatura ödemek için bulunan Selman A, arkasından gelen F.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Selman A ayağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan F.A'nın işlemleri devam ediyor.

Bakırköy\'de Telefon Bayisinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
03.01.2024 - 18:37,
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Bakırköy'de telefon bayisinde fatura öderken silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde, fatura ödemek için bir telefon bayisine giden Selman A'ya arkasından gelen F.A. silahla ateş etti.

Selman A. ayağından yaralandı, F.A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selman A, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren F.A'yı yakaladı. F.A'nın işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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