Bakırköy'de Temizlik Seferberliği Sürüyor - Son Dakika
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Bakırköy'de Temizlik Seferberliği Sürüyor

05.06.2026 13:01  Güncelleme: 14:43
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Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun göreve gelmesiyle başlatılan temizlik seferberliği kapsamında 50 kişilik ekip, 15 mahallede park, kaldırım ve ortak alanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ovalıoğlu, Kartaltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilçede başlatılan temizlik seferberliği çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kartaltepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ovalıoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, Bakırköy mahallelerinde temizlik çalışmaları artırıldı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun başlattığı seferberlik çalışması kapsamında sabahın erken saatlerinde mahallelere giren 50 kişilik Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; 3 yıkama aracı, 3 süpürge makinesi, 4 damperli araç, 1 çöpjet, 1 mobil kaynak bakım onarım aracı, 2 yaprak üfleme makinesi ve 1 konteyner dezenfekte aracı ile aralıksız çalışıyor. Kartaltepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ovalıoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

15 mahallede planlanan toplu temizlik programı kapsamında; parklar, kaldırımlar, okul çevreleri, ibadethaneler, konteyner noktaları ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de Temizlik Seferberliği Sürüyor - Son Dakika

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