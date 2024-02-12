Bakırköy'de TIR'ın Taşıdığı Konteyner Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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Bakırköy'de TIR'ın Taşıdığı Konteyner Üst Geçide Çarptı

Bakırköy\'de TIR\'ın Taşıdığı Konteyner Üst Geçide Çarptı

Bakırköy'de bir TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı ve konteyner yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

12.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
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BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. Nihat A.'nın kullandığı 34 LN 8344 plakalı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bakırköy'de TIR'ın Taşıdığı Konteyner Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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