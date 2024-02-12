BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı - Son Dakika
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BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı

BAKIRKÖY\'de TIR\'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı

Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. Nihat A.'nın kullandığı 34 LN 8344 plakalı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

12.02.2024 19:16  Güncelleme: 19:18
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BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. Nihat A.'nın kullandığı 34 LN 8344 plakalı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı - Son Dakika
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