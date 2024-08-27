Bakırköy'de Tırın Üst Geçide Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Tırın Üst Geçide Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Bakırköy\'de Tırın Üst Geçide Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Bakırköy'de bir tırın üst geçide çarpması sonucu yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

27.08.2024 13:54
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Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Şenol M'nin kullandığı 35 BCJ 694 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bu sırada yanında seyreden BN1 hat numaralı Eminönü- Halkalı seferini yapan Zeynel G. idaresindeki 34 HL7642 plakalı İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.

Hızının daha yüksek olmasından dolayı son anda tırın altında kalmaktan kurtulan otobüs, kazanın etkisiyle savrularak Tamer S'nin kullandığı 34 CDY 011 plaka otomobile çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol Florya yönünde trafiğe kapatıldı.

Kazada, tır şoförü ile İETT otobüsündeki yolculardan İbrahim T, Beyhan T, Eda T, Bilge S. ve Duygu S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsten tahliye edilen yolcular da yol kenarındaki yeşil alanda olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Aynı yerde üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, 11 Mart'ta yine Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpan tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmişti.

Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetmişti.

Aynı alt geçide 19 Temmuz'da da Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır çarpmış, kazada tır ve dorsesi yola devrilirken sürücü hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İtfaiye, İETT, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Tırın Üst Geçide Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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