Bakırköy'de Topkapı yan yolu 8 Kasım'dan itibaren 15 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Bakırköy'de Topkapı yan yolu 8 Kasım'dan itibaren 15 gün trafiğe kapatılacak

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İBB'ye göre Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları kapsamında Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar saat 23.00 itibarıyla 15 gün trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu D-100'e aktarılacak, yol 23 Kasım'da tek şerit açılacak.

Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları kapsamında, Topkapı istikameti yan yolu 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e aktarılacak.

Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak.

Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

Marmaray hattı üzerindeki köprü yenilenecek

Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek.???????

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak.

Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiOtomobilGüncelSon Dakika

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