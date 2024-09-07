Bakırköy'deki inşaatta çıkan yangın söndürüldü

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Bakırköy'deki inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şenlik Mahallesi Florya Caddesi'ndeki inşaatın bekçi kulübesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, inşaatın elektrik trafosuna da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, bekçi kulübesi ve trafo kullanılmaz hale geldi.