Bakırköy Florya\'da devrilen LNG tankerinin sürücüsü yaralandı, cadde kapatıldı

Bakırköy Florya'da devrilen LNG tankerinin sürücüsü yaralandı, cadde kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Florya Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tanker virajı alamayarak devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken dolu tanker nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler caddeyi trafiğe kapattı, olay yerindeki çalışma sürüyor.
Bakırköy'de, virajı alamayarak devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
Florya Yeni Havaalanı Caddesi'nde H.O. idaresindeki LNG yüklü tanker virajı alamayarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi trafiğe kapattı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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