Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Duyuruda, "Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferlerde Aksama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?