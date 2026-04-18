Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Sosyolog ve Yazar Firdevs Gümüşoğlu Oldu

Bakırköy Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen "Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri, bu hafta da yoğun ilgi gördü. İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sosyolog, yazar ve akademisyen Firdevs Gümüşoğlu konuk olarak yer aldı. "Köy Enstitülerinin Günümüz İçin Anlamı: Kars Cılavuz Köy Enstitüsü Örneği" başlıklı söyleşide Gümüşoğlu, köy enstitülerinin kuruluş felsefesi, eğitim anlayışı ve toplumsal etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Cılavuz Köy Enstitüsü örneği üzerinden bugünün eğitim sistemine ışık tutan çıkarımlar paylaşıldı. Söyleşide, köy enstitülerinin yalnızca bir eğitim modeli değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma projesi olduğuna dikkat çekildi. Gümüşoğlu, geçmişten bugüne uzanan mirasın, bugünün eğitim politikalarına da önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Söyleşinin ardından prof. dr. Firdevs Gümüşoğlu, kitaplarını okuyucular için imzaladı.

"Emek olduğu ortaya çıkıyor"

Firdevs Gümüşoğlu, "Akademisyenlerle halkın buluşması son derece önemli çünkü karşılıklı bir beslenmeyi beraberinde getiriyor. Bu söyleşiler her iki tarafın da birbirinden öğrenmesini sağlayacak bir platform yaratıyor. Buraya da bayıldım. Yapı çok güzel, çalışmalar çok güzel. Büyük bir emek olduğu ilk bakışta ortaya çıkıyor" diye konuştu.