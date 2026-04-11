Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Akademisyen Üstün Dökmen Oldu

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi'nin her cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu psikolog, yazar ve akademisyen Üstün Dökmen oldu. Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Okumak, Okutmamak" isimli söyleşinin ardından Dökmen, kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Bakırköy Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" programı, bu hafta psikolog, yazar ve akademisyen Üstün Dökmen'i ağırladı. İspirtohane Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen "Okumak/ Okutmamak" başlıklı söyleşide Dökmen, gündelik hayatta insan ilişkileri üzerine dikkat çeken bilgiler paylaştı. Söyleşinin moderatörlüğünü editör Necla Feroğlu üstlendi. Etkinlikte bireyler arası iletişim, empati kurmanın önemi, sağlıklı ilişkilerin temel dinamikleri ve toplumsal davranış kalıpları ele alındı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda Dökmen, örnekler üzerinden anlattığı değerlendirmeleriyle dinleyicilere farklı bakış açıları sundu. Programın sonunda düzenlenen imza gününde katılımcılar, Üstün Dökmen ile birebir sohbet etme fırsatı buldu.

"Çok mutlu oldum"

Duygu ve düşüncelerini paylaşan Üstün Dökmen, "Bakırköy'de her zaman olduğu gibi çok güzel geçti. Bakırköy'e pek çok defa geldim, burada birçok konferans verdim. İlgi çok fazlaydı, çok mutlu oldum. Hava yağmurlu olmasına rağmen salon tamamen doldu. Bakırköy Belediyesi'ne ve Bakırköylülere teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum" diye konuştu.