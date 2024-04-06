Bakırköy Semt Pazarında Paniğe Neden Olan Kişi Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Güncel

İstanbul Valiliği, Bakırköy semt pazarında 'pazarda bomba var' diye bağırıp paniğe yol açan kişinin hırsızlık yaparken yakalanan kişi olduğunu açıkladı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığı ve semt pazarında ortamın normale döndüğü belirtildi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"06.04.2024 günü Bakırköy İlçemizde kurulan semt pazarında meydana gelen ve sosyal medya mecralarında "halk pazarında bomba paniği" şeklinde paylaşılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda olayın; semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının "pazarda bomba var" şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür. Emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanan hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir"