Bakırköy Semt Pazarında Paniğe Neden Olan Kişi Hırsızlık Yaparken Yakalandı

İstanbul Valiliği, Bakırköy semt pazarında 'pazarda bomba var' diye bağırıp paniğe yol açan kişinin hırsızlık yaparken yakalanan kişi olduğunu açıkladı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığı ve semt pazarında ortamın normale döndüğü belirtildi.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:
"06.04.2024 günü Bakırköy İlçemizde kurulan semt pazarında meydana gelen ve sosyal medya mecralarında "halk pazarında bomba paniği" şeklinde paylaşılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda olayın; semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının "pazarda bomba var" şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür. Emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanan hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir"
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Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun bayramın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.
Çorlu Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, Tasavvuf müziği konseri eşliğinde yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ramazanda birlik ve beraberlik içinde iftar programlarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını teslim aldı ve yeni dönemde birlikte çalışacakları meclis üyelerine başarılar diledi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülerek sorgulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve vatandaşın seçimlerde kendilerine ihtar verdiğini söyledi.
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