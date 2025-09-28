Tüpten sızan gaz, anne ile kızının hayatına mal oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tüpten sızan gaz, anne ile kızının hayatına mal oldu

Tüpten sızan gaz, anne ile kızının hayatına mal oldu
28.09.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 31 yaşındaki bir anne ve kızı işlettikleri bakkal dükkanında köylüler tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler anne ve kızın gaz sızıntısından hayatını kaybettiğini belirledi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bakkal dükkanında sızan gazdan zehirlenen Gülbahar (31) ile kızı Zeynep Tuz (15) hayatını kaybetti.

İlçenin Çukurbağ köyünde bugün saat 9.00 sıralarında Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz'un işlettikleri bakkal dükkanında hareketsiz yattığını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

EKİPLER SIZINTIYI KESTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile kızının gaz sızıntısından hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik önlemi alan ekipler, sızıntıyı kesti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne-kızın cansız bedenleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Çamardı, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Niğde, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüpten sızan gaz, anne ile kızının hayatına mal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Otomobil traktör römorkuna çarptı Bilanço ağır Otomobil traktör römorkuna çarptı! Bilanço ağır
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok

12:09
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı
12:03
ATM ve IBAN’dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
11:11
Rusya ülkenin başkentini 500 dron ve 40 füzeyle vurdu
Rusya ülkenin başkentini 500 dron ve 40 füzeyle vurdu
10:39
İstanbul’da 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti
İstanbul'da 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti
10:14
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken parke detayı İnceleme raporunda ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı
09:23
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 12:56:50. #7.12#
SON DAKİKA: Tüpten sızan gaz, anne ile kızının hayatına mal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.