Bakü\'de 2. Karabağ Savaşı\'nın anısına açılan Zafer Parkı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Parkı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Açılışı dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan parkı çok sayıda Azerbaycanlı ziyaret etti.

Azerbaycanlılar, ellerindeki bayraklarla parka ziyarette bulunarak Karabağ Zaferi'ni sembolize eden yapıların önünde fotoğraf çektirdi.

Bakü'nün merkezi alanlarından birinde, Hazar Denizi kıyısında bulunan park, 10 hektarlık alandan oluşuyor. Parkın girişinde yüksekliği 44 metre olan ve 44 sütundan oluşan Zafer Takı yer alıyor. 44 rakamı ile 2 Karabağ Savaşı'nın 44 gün sürmesine atıfta bulunuyor.

Parkta ayrıca, Zafer Günü olan 8 Kasım'a atıfta bulunulan ve Azerbaycan halkının birliğini sembolize eden anıt yer alıyor. Anıtın kenarında ise Karabağ halılarının motiflerinin kullanıldığı yeşil alan bulunuyor.

Parkta ilerleyen dönemde müze de kurulacak ve 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlere ait eşya sergilenecek, askerlerle ilgili bilgi paylaşılacak.