Bakü'de 3. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali düzenleniyor - Son Dakika
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Bakü'de 3. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali düzenleniyor

Bakü\'de 3. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali düzenleniyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle düzenlenen 3. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali başladı. Festival kapsamında kitap tanıtımları, imza günleri, konserler, şiir ve şarkı dinletileri, folklor ve film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

24.05.2024 11:50
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali düzenleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Beynelhalk Türk Müellifleri İçtimai Birliğince düzenlenen festivalin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Muhittin Macit ile TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev, milletvekilleri, bilim insanları, şairler, yazarlar, aydınlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi bahçesinde açık havada gerçekleştirilen etkinlikte Azerbaycan Milli Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye başta olmak üzere 8 ülkeden şair, sanatçı ve akademisyenlerin davet edildiği festival kapsamında kitap tanıtımları, imza günleri, konserler, şiir ve şarkı dinletileri, folklor ve film gösterimleri ile edebiyat etkinlikleri yapılacak.

Sekiz gün devam edecek 3. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali'nde her gün Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülkenin edebiyatı tanıtılacak.

Festivale Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Yazarlar Birliği, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu, TÜRKSOY, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Akademisi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi gibi kurumlar da destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de 3. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali düzenleniyor - Son Dakika

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