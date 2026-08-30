Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, ülkede faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükelçilik ve Ataşelik çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Akgün, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Akgün, daha sonra şehitlik anı defterini imzaladı.

Büyükelçi Akgün, anı defterine yazdığı yazıda, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu'nun, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferle sonsuza dek Türk toprağı olarak kalacağının bütün dünyaya duyurulduğunu belirten Akgün, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan zafer destanlarına Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'de kazandığı zaferin de eklendiğini vurguladı.

Akgün, anı defterine Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'de şehit düşen askerlerine hitaben, "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve topraklarının muhafazası için şehadet mertebesine erişen sizler, 'iki devlet, tek millet' şiarının gelişmesinde ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesinde şüphesiz en büyük pay sahibisiniz." ifadesini kullandı.

Karabağ'ın işgalden kurtarılması sırasında gösterilen kahramanlıklarda, Bakü'nün kurtuluşu uğrunda şehit olan askerlerden alınan ilham ve cesaretin de payının bulunduğunu belirten Akgün, şehitlerin milletin kalbinde ebediyen yaşayacaklarını vurguladı.

Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri, şehitlerden miras alınan azim ve kararlılıkla müttefiklik seviyesine ulaştırdıklarını belirterek, "İlişkilerimizi önümüzdeki süreçte daha da derinleştirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesine yer verdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı, milli egemenliği, vatanı ve bayrağı uğrunda canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle anan Akgün, "Manevi huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun." diye yazdı.

Akgün, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Katılımcılar, törenin ardından Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.