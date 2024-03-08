Bakü\'de İslamofobiyle Mücadele Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Çeşitliliği Korumak: 2024'te İslamofobiyle Mücadele" konulu uluslararası konferans düzenlendi.
Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi ve Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, Azerbaycan'dan ve ülke dışından devlet yetkilileri ve uzmanlar katıldı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de konferansın katılımcılarına mesaj gönderdi. Mesajı, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev okudu.
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç, etkinlikteki konuşmasında, bazı iflas etmiş ideolojilerin ancak düşman yaratarak varlıklarını koruduklarını, bu anlamda İslamofobinin de uluslararası güçlerin var olmak üzere icat ettikleri bir "öteki" olduğunu söyledi.
Kılıç, "Bazı ülkeler Müslümanları şeytanlaştırmak suretiyle kendi halklarına mesaj vermek istemektedir. Bu bir ideolojik projedir." dedi.
Tüm problemlere rağmen kültürler ve dinler arası diyalogların yine Müslümanlar tarafından hayata geçirildiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:
"Bazı Batılı ülkelerden İslam karşıtlığını problem olarak algılayıp böyle bir toplantı düzenlemelerini beklerdik. Ancak maalesef onlar yapmamakta, her şeye tepeden bakmaktadırlar. Müslümanlardan ise her zaman bir diyalog çağrısı bulunmaktadır. Bu diyalog çağrılarında da samimi olan tarafın Müslümanlar olduğunun altını ısrarla çizmemiz gerekiyor."
Kılıç, karşı taraftan herkesi itham edemeyeceğini belirterek, "Fakat aynı samimiyeti göremiyoruz. 'Sizden siyasi manada nasıl bir şeyler çıkarırız', 'Siz nasıl bize itaat edersiniz' diye bakmaktadırlar. Sizi eşit statüde görmemektedirler. Bu aynı zamanda ciddi manada psikolojik bir problemdir. Bazı İslam karşıtlarının psikolojilerinde tarihten gelen bir ön yargı bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.
"Biz genel olarak ayrımcılığa karşıyız"
Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi Başkanı Ferit Şefiyev, Azerbaycan'da çok sayıda ayrımcılık karşıtı etkinlik yaptıklarını, bu nedenle Batı ülkelerinden eleştiri aldıklarını söyledi.
Şefiyev, İslam karşıtlığının farklı tezahürlerinin dünya çapında arttığına dikkati çekerek, "Biz genel olarak ayrımcılığa karşıyız. Hep birlikte tüm ayrımcılıklarla mücadele etmeliyiz." dedi.
Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi Direktörü Revan Hasanov, İslam karşıtlığının giderek radikalleşen bir sürece dönüştüğünü belirtti.
Hasanov, "Müslümanlara yönelik izolasyon ve ayrımcılığa tanık oluyoruz. Bu tür vakalar özellikle Batı ülkelerinde yaygındır. Din ve mezhep ne olursa olsun barış içinde yaşayabiliriz. Ama ne yazık ki bazı liderlerin kararları buna engel oluyor." diye konuştu.
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Yousef El Dobeay, dini ayrımcılığın küresel güvenlik için tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Dobeay, "Uluslararası camia İslamofobi ile birlikte mücadele etmelidir. Nefret ve ayrımcılıkla mücadele için somut küresel adımlara ihtiyaç var. Tüm uluslararası kurumlara ve uluslararası kamuoyuna İslamofobi ile mücadele etmek için ortak somut adımlar atma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
G20 Dinlerarası Diyalog Forumu Başkanı Cole Durham da İslamofobiye karşı ciddi adımlar atılması gerektiğini, karşılıklı işbirliği sayesinde çözüm yollarının kapsama dairesini genişletebileceklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Bakü'de İslamofobiyle Mücadele Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi - Son Dakika
Fethiye'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Fethiye Kaymakamlığı'nda açılan sergide kadınlar suyun önemini resimlerle anlattı. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı ve kadınları tebrik etti.
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki gıda sistemini yok etmesini kınarken, halkı açlığa mahkum etme kampanyasına son vermesi çağrısında bulundu. Fakhri, İsrail'in Gazze'deki balıkçılık sektörünü hedef alarak açlık kampanyası yürüttüğünü belirtti. İsrail'in denize erişimi engellemesi sonucunda Gazze'deki balıkçılık sektörünün büyük zarar gördüğünü ifade eden Fakhri, bu durumun Gazze'deki insanların gıdaya ulaşma hakkını ihlal ettiğini ve onları açlık ve kıtlığa sürüklediğini vurguladı. Ayrıca, BM uzmanları İsrail askerlerinin Filistinli kalabalığa ateş açtığı saldırıyı da kınadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediyenin harcamalarını internet sayfasında şeffaf bir şekilde paylaştığını ve vatandaşların parasını kuruşu kuruşuna harcadığını belirtti. Yavaş, ayrıca belediyenin canlı yayımladığı ihaleler ve projelerin maliyeti hakkında bilgi verdi.
Tunceli, Kars ve Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tunceli'de Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı düzenlendi. Kars'ta kamu kurumları stant açarak kadınlara karanfil dağıttı. Ağrı'da ise İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne salındı.
Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı. +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, belediye işbirliğinde düzenlenen programın başarılı olduğunu belirtti ve çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile kullandıklarını söyledi.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Yaman, kadınlarla ses sanatçısı Hilal Coşgun Aslan'ın performansını dinledi. Ayrıca SMA tip 2 hastası Aydem bebek için kurulan standı da ziyaret eden Yaman, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapılarının her siyasi partiye açık olacağı sözlerine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Köksal'ın iddiasının doğru olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?