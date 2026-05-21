Bakü'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

21.05.2026 21:07
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, yayla çorbası, lahmacun ve tandır kebabı gibi geleneksel lezzetler tanıtıldı. Büyükelçi Birol Akgün, Türk mutfağının kültürel diplomasi için önemli bir köprü olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde dünyanın farklı noktalarında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde program gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Seadet Yusifova, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Konuklara yayla çorbası, yaprak sarma, çiğköfte, kısır, içli köfte, lahmacun, mantı, tandır kebabı, ayva ve balkabağı tatlıları gibi Türk mutfağının klasik yemekleri, tatlıları ve içecekleri ikram edildi.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Emine Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, tarihimizin kök saldığı geniş bir coğrafyada medeniyetlerin bilgeliğiyle yoğrularak bugünkü uyumuna ulaşan Türk mutfağı, kültürel diplomasi çerçevesinde anlatabileceğimiz en güzel hikayelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Akgün, binlerce yıllık kültür, gelenek, toplumsal miras, hikaye anlatıcılığı ve köklü deneyimle şekillenen zengin Türk mutfağının kendine özgü yolculuğunu dünyayla paylaşmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl "Miras Sofrası" temasıyla gerçekleştirildiğini anlatan Akgün, "Geleneksel yemekler, tariflerin toplamından çok daha fazlasıdır, insanları aynı sofrada bir araya getirerek bağ kurmayı, ortak anlayışı ve aidiyet duygusunu güçlendiren Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.

Akgün, nesilden nesle aktarılan zengin bir mutfak mirasını yansıtan sürdürülebilir, sıfır atık anlayışına sahip, sağlıklı ve geleneksel Türk mutfağını tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

