Bakü'de Ulusal Halı Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Bakü'de Ulusal Halı Festivali Düzenlendi

Bakü\'de Ulusal Halı Festivali Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İçerişehir Devlet Korusu İdaresi tarafından düzenlenen Ulusal Halı Festivali başladı. Festival kapsamında Bakü'deki tarihi İçerişehir'in sokakları halılarla süslendi. Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen halı dokuma ustaları, sokaklarda sanatlarını icra etti ve ziyaretçilere halı dokumacılığının sırlarını anlattı. Festival, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu ve 2 gün sürecek.

04.05.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ulusal Halı Festivali düzenlendi.

İçerişehir Devlet Korusu İdaresi tarafından ilk kez yapılan festival kapsamında Bakü'deki tarihi İçerişehir'in sokaklarına halılar serildi.

Halılarla süslenen İçerişehir'de Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen halı dokuma ustaları, sokaklarda sanatlarını icra etti.

Ustalar, sokaklara kurulan tezgahlarında, İçerişehir'i gezen yerli ve yabancı turistlere halı dokumacılığının sırlarını anlattı.

Hem Bakülülerin hem de turistlerin ilgi gösterdiği festival, 2 gün sürecek.

Kaynak: AA

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