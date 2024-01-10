Bakü\'deki yangında dört bebek hayatını kaybetti

BAKÜ, 10 Ocak (Xinhua) -- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Cumhuriyet Perinatal Merkezi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Salı günü çıkan yangında, tedavi altındaki dört bebek hayatını kaybetti.

Başsavcılık ve Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, dumandan zehirlenen üç kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'e göre, yangının elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Aliyev, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını söyledi.