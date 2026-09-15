Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi

Bakü\'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği\'nde tören düzenlendi
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusunca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 108. yıl dönümü dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusunca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 108. yıl dönümü dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Akgün, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Şehitlik anı defterini imzalayan Akgün, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Akgün ve katılımcılar törenin ardından 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.

Bakü'nün kurtuluşu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Azerbaycan, Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.

Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için gerçekleştirdiği mücadelede 1130 şehit verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakü'nün kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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