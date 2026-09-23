Bakü sokakları Formula 1 için 10. kez piste dönüştürüldü - Son Dakika
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Bakü sokakları Formula 1 için 10. kez piste dönüştürüldü

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Bakü sokakları Formula 1 için 10. kez piste dönüştürüldü
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- Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü nedeniyle bu yıl ilk kez cumartesi günü düzenlenecek

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2026 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde, yarışın düzenleneceği sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın 10. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si, 26 Eylül'de düzenlenecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklarda hazırlıklar tamamlanırken, yarış güzergahındaki ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi.

Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine ulaşacak.

Tarihi İçerişehir bölgesinden geçen dar sokakları ve sahil şeridindeki uzun düzlükleriyle tanınan Bakü pisti, Formula 1 takvimindeki sokak pistlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Organizatörler, asfalt kalitesi, bariyerler ve güvenlik önlemleri dahil olmak üzere tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Yarışın tarihi Anma Günü nedeniyle değiştirildi

Azerbaycan'da 27 Eylül, 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ilk günü olması nedeniyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Şehitleri Anma Günü" olarak ilan edilmişti.

Bu nedenle Azerbaycan'daki organizatör ve hükümet yetkililerinin talebi üzerine, Formula 1 ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), etkinliğin takvimini bir gün öne çekti.

Serbest antrenmanlar 24 Eylül Perşembe, sıralama turları 25 Eylül Cuma, Grand Prix de 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Formula 1 pilotları, bu yıl ilk kez cumartesi günü düzenlenecek yarışta 20 zorlu virajın yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik pistte 51 tur atarak mücadeleyi tamamlayacak.

Kaynak: AA
UluslararasıAzerbaycanFormula 1CumartesiPolitikaGüncelBaküSon Dakika

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