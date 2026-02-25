Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı

25.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakü 1. Türkoloji Kurultayı, Türk dili ve kültüründe dönüm noktası olarak kutlanıyor.

Türk dünyasının bilimsel tarihinde dönüm noktası kabul edilen Bakü 1. Türkoloji Kurultayı, aradan geçen 100 yıla rağmen dil, kültür ve kimlik alanındaki etkisini sürdürüyor.

Modern Türkoloji çalışmalarının temellerinin atıldığı kurultay, Türk halkları arasında ilmi işbirliğinin ilk kapsamlı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bakü'de 1926'da düzenlenen kurultay, Türkoloji alanında gerçekleştirilen ilk uluslararası ve kapsamlı bilimsel toplantı olarak tarihe geçti.

Türk halklarının dili, tarihi, edebiyatı ve kültürel mirasının bilimsel yöntemlerle ele alınmasını amaçlayan toplantı, 20. yüzyıl Türk düşünce dünyasının şekillenmesinde belirleyici rol oynadı.

Sovyet yönetimi altındaki Türk halklarının kültürel dönüşümünü ve dönemin dil politikalarını yansıtan kurultaya Rusya, Türkiye, İran ve çeşitli Avrupa ülkelerinden 131 bilim insanı, eğitimci ve siyasetçi katıldı. Dönemin önde gelen Türkologlarını bir araya getiren kurultaya Türkiye'den Fuat Köprülü ve İsmail Hikmet Ertaylan gibi isimlerin davet edilmesi, toplantının uluslararası niteliğini güçlendirdi.

26 Şubat-5 Mart 1926 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayda özellikle "alfabe meselesi", "ortak edebi dil", "imla" ve "dil birliği" konuları masaya yatırıldı. Ortak alfabe oluşturulması fikri doğrultusunda özel bir komisyon kurulması, Türk dünyasında dil birliği tartışmalarının ivme kazanmasına katkı sağladı.

Devlet düzeyinde 100. yıl kararı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün "devlet seviyesinde kutlanmasına" ilişkin kararname imzaladı. Karar doğrultusunda Azerbaycan'daki ilgili kurumlar, yıl boyunca kurultayın 100. yılına ithafen çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyecek.

"Türk dünyasının kültürel geleceğine yön veren tarihi dönüm noktası"

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Kafkasya Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Yeşilot, AA muhabirine, Bakü 1. Türkoloji Kurultayı'nın Türk halkları arasında kültür ve dil birliği arayışının "ilk somut adımlarından biri" olduğunu söyledi.

Kurultayın yalnızca kendi dönemine değil, günümüze uzanan etkileriyle de önem taşıdığına dikkati çeken Yeşilot, "Bakü Türkoloji Kurultayı, Türkoloji biliminin kurumsallaşmasına zemin hazırladı ve aradan geçen 100 yıla rağmen etkisini sürdüren güçlü bilimsel miras bıraktı." dedi.

Yeşilot, kurultayda alınan kararların ve yürütülen tartışmaların Türk dünyasında "alfabe reformları" ve "dil birliği" çalışmalarını hızlandırdığına işaret ederek, Türkiye'nin 1928'de Latin alfabesine geçişi ile Sovyet coğrafyasındaki alfabe tartışmalarının bu sürecin devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Bugün ortak Türk alfabesi ve dil birliği üzerine yürütülen çalışmaların tarihsel köklerinin büyük ölçüde 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'na dayandığını belirten Yeşilot, "Bu yönüyle kurultay, yalnızca bir bilimsel toplantı değil, Türk dünyasının kültürel geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:31:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.