Malatya\'da bal yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde bal ve arı kovanı yüklü kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Devrilen kamyondan yola dağılan bal ve arı kovanları özel giysili görevliler tarafından toplandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Bal ve arı kovanı yüklü 12 AL 655 plakalı kamyonet ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte kamyonetteki N.B. ve Z.B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre Adıyaman istikametine kontrollü şekilde ilerledi.

Devrilen kamyondan çevrede dağılan bal ve arı kovanları özel giysili görevliler tarafından toplandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.