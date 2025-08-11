Bal yüklü kamyonet tarlaya girdi, arılar sardı

Ardahan'da bal yüklü kamyonetin yoldan çıkıp tarlaya girmesiyle etrafa saçılan balları arılar sardı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bal yüklü kamyonet, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Tepeler mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kamyonetteki balların bazıları patlayarak aktı. Bunun üzerine etraftaki arılar, kamyonet ve akan balı sardı.
Yüzlerce arının kapladığı kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışanlar arı elbisesi giydi.
Araç, çekiciyle düştüğü yerde çıkarıldı.
