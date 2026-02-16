Bala Belediyesi Ramazan'da Her Gün 600 Kişilik İftar Verecek - Son Dakika
Bala Belediyesi Ramazan'da Her Gün 600 Kişilik İftar Verecek

16.02.2026 20:30
Bala Belediyesi, Ramazan boyunca günlük 600 kişilik iftar programı düzenleyecek.

Bala Belediyesi ramazan ayında her gün 600 kişilik iftar verecek.

Belediye Başkanı Ahmet Buran, yaptığı açıklamada, ramazan ayına özel hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Buran, ilçe merkezindeki İsmail Kara Taziye Evi'nde ramazan boyunca iftar programı düzenleneceğini bildirdi.

Günlük ortalama 600 kişilik iftar verilmesinin planlandığını kaydeden Buran, iftar programına katılan ve kendi sefer tasıyla gelen vatandaşlara sahurluk ikramında bulunulacağını belirtti.

İftar programına katılamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların da unutulmadığını aktaran Buran, belediye ekiplerince tespit edilen kişilerin evlerine iftar öncesinde yemek ulaştırılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Güncel

21:19
SON DAKİKA: Bala Belediyesi Ramazan'da Her Gün 600 Kişilik İftar Verecek - Son Dakika
