Balçığa Saplanan Emircan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balçığa saplanarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Emircan Karaman son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman için Gümeli beldesi Çamlıçukur Mahallesi Cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karaman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karaman'ın cenazesi, mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Alaplı ilçesi Çamlıbel köyü mevkisinde arkadaşlarıyla gölete dönüşen su birikintisinin yanında oynayan Emircan Karaman (12), ayağının kayması sonucu suya düşerek balçığa saplanmış, arkadaşlarının durumu yakınlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.