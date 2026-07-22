Görevden Uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Ev Hapsi Kaldırıldı - Son Dakika
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Görevden Uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Ev Hapsi Kaldırıldı

22.07.2026 17:54  Güncelleme: 19:45
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Rüşvet soruşturması kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in konutu terk etmeme yasağı kaldırıldı. Yiğit, görevden uzaklaştırılmıştı.

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet verme" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan ve bu süreçte görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet verme" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" tedbiri kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında 25 Haziran'da gözaltına alınan Onur Yiğit, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklama talebinin reddedilmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Yiğit hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

Yürütülen inceleme sonucunda, Yiğit hakkındaki "konutu terk etmeme" tedbiri kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle Onur Yiğit'i geçici tedbir olarak Balçova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: ANKA

Onur Yiğit, Ev hapsi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden Uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Ev Hapsi Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görevden Uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Ev Hapsi Kaldırıldı - Son Dakika
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