Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Hakkında Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Hakkında Tutuklama Talebi

28.06.2026 13:16  Güncelleme: 13:40
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da aynı taleple mahkemeye gönderildi.

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran Perşembe günü gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, savcılık ifadesinin ardından "tutuklama" talebi mahkemeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Seferihisar Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

Seferihisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Başkan Yiğit'in savcılık ifadesinin tamamlandığı öğrenildi.

Yiğit'in savcılık tarafından "tutuklama istemiyle" mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Yiğit ile sevk edilen Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk edildi. İki isimle birlikte adliyeye getirilen müteahhit E.A ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Seferihisar, Güzelbahçe, Onur Yiğit, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Balçova, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Hakkında Tutuklama Talebi - Son Dakika

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