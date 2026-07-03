Balçova Belediye Başkanı Yiğit: Görevime Kaldığım Yerden Devam Edeceğime Olan İnancım Tam - Son Dakika
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Balçova Belediye Başkanı Yiğit: Görevime Kaldığım Yerden Devam Edeceğime Olan İnancım Tam

03.07.2026 22:10  Güncelleme: 23:41
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sürecin seçim kampanyasındaki kumanya desteği iddialarıyla ilgili olduğunu belirterek adalete güvendiğini ve görevine döneceğini açıkladı.

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yaptığı açıklamada "Hukuki sürecin en kısa sürede adaletle sonuçlanacağına ve görevime kaldığım yerden devam edeceğime olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yazılı bir açıklama yaptı.

Yiğit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizzat tarafımla ilgili olmayan ancak halen yargılaması devam eden hukuki süreç nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Öncelikle ifade etmek isterim ki, soruşturmaya konu edilen hususun Balçova Belediyesi'nin faaliyetleriyle, belediyecilik hizmetleriyle veya belediye kaynaklarının kullanımıyla ve hatta tarafımla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Süreç, 2024 Yerel Seçimlerinden 2 gün öncesinde Malatya'da yürütülen seçim kampanyası kapsamında, belediye başkanı seçilmeden önce ailem tarafından sağlanan sandık görevlilerine kumanya desteğine ilişkin iddialardan ibarettir. Bu husus zaten yargıya sunulmuş olan dekontlarla da sabittir."

Yargı sürecinin tüm yönleriyle gerçeği ortaya çıkaracağına inanıyor; adalete, hukukun üstünlüğüne ve görevli yargı mercilerine olan güvenimi koruyorum. Hukuki süreç içerisinde gerekli tüm açıklamaları yapacak, üzerime düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğim. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tek önceliğimiz Balçova'ya en iyi hizmeti sunmak olmuştur. Kısa süre içerisinde hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve hemşehrilerimizin desteği, doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir. Balçova benim doğup büyüdüğüm, büyük bir sevgiyle bağlı olduğum kenttir. Bu kente hizmet etmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Hukuki sürecin en kısa sürede adaletle sonuçlanacağına ve görevime kaldığım yerden devam edeceğime olan inancım tamdır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm Balçovalılara, çalışma arkadaşlarıma ve yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Onur Yiğit, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balçova Belediye Başkanı Yiğit: Görevime Kaldığım Yerden Devam Edeceğime Olan İnancım Tam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balçova Belediye Başkanı Yiğit: Görevime Kaldığım Yerden Devam Edeceğime Olan İnancım Tam - Son Dakika
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