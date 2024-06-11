Balçova Belediye Termalspor U-17 Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na Doğru Yola Çıktı

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(İZMİR)- İzmir genelinde yapılan U-17 futbol müsabakalarında 108 takım arasından birinci olan Balçova Belediye Termalspor, Türkiye Şampiyonası'na doğru yola çıktı.

Balçova Belediye Termalspor, İzmir genelinde yapılan U-17 futbol müsabakalarında 108 takım arasından birinci oldu. Şampiyon takım Türkiye Şampiyonası'na doğru yola çıktı.

Genç yetenekleri Muğla'da gerçekleşecek şampiyonaya yolcu eden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, şunları söyledi:

"Sizler ilçemizin gururusunuz. Önce ailenizin sonra bizlerin göğsünü kabarttınız. Elde ettiğiniz başarılarla da yaşıtlarınıza örnek teşkil ediyorsunuz. Hepinize, ilçemiz için döktüğünüz ve bu zorlu şampiyonada dökeceğiniz terler için teşekkür ediyorum. Başarılı olursanız mutlu oluruz. Ama olmasanız da dünyanın sonu değil. Sizler gönüllerin şampiyonusunuz" diye konuştu. 2023-2024 U-17 Türkiye Şampiyonası, 11-14 Haziran arasında gerçekleşecek ve Balçova Belediyesi Termalspor, 6 takım arasında mücadele edecek."