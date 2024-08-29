Balçova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tamamlandı

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(İZMİR) - Balçova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamlandı. 30 Ağustos saat 10.00'da başlayacak Zafer Bayramı etkinlikleri Grup Laçin konseri ile sona erecek.

Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı, Balçova'da coşkuyla kutlanacak. İlçenin cadde ve meydanları, belediye ekipleri tarafından bayraklarla süslendi.

30 Ağustos sabah 10.00'da belediye önündeki Cumhuriyet Alanı'nda çelenk koyma töreni ile başlayacak kutlamalar, saat 15.00'de Engelliler Merkezi Konferans Salonu'ndaki "Büyük Taarruz'un 102. Yılı" konulu söyleşi ile devam edecek. Söyleşiye tarihçiler Doç. Dr. Mehmet Emin Elmalı ve Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu konuşmacı olarak katılacak. Kutlamalar saat 19.00'da Ata Caddesi üzerindeki Duru Park'tan başlayacak olan 30 Ağustos Korteji ile devam edecek. Gaziler ve vatandaşların katılacağı kortej, Adalet ve Demokrasi Parkı'nda noktalanacak. Kutlamalar burada gerçekleşecek Grup Laçin konseri ile sona erecek.

Kutlamalar için Balçovalı'lara çağrıda bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Tüm Balçovalı hemşerilerimizi Zafer Bayramı coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz. Bizler için bu anlamlı mücadeleyi 102 yıl önce veren Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.