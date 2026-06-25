Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Küçükbayrak: Meclis Üyelerini Telefonla Arayarak 'Sizi Gizli Tanık Yapacağız' Dediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Küçükbayrak: Meclis Üyelerini Telefonla Arayarak 'Sizi Gizli Tanık Yapacağız' Dediler

25.06.2026 15:05  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gözaltına alınmasının ardından meclis üyelerinin, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce aranarak 'gizli tanık yapılma' tehdidiyle dolandırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

(İZMİR) - Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Salih Küçükbayrak, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gözaltına alınmasının ardından meclis üyelerinin bir kısmının telefonla arandığı, çeşitli sorular yöneltilerek "Sizi gizli tanık yapacağız" denildiğini ileri sürdü. Küçükbayrak, bunun tipik bir dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Salih Küçükbayrak, Balçova Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde açıklama yaptı. Küçükbayrak, gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e destek vermek için emniyete geldiklerini belirterek, sabah saatlerinde bazı belediye meclis üyelerinin kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandığını belirtti. Küçükbayrak, şunları söyledi:

"Sabah saat 11.00 sularıydı sanırım. Telefonda, 'Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranıyorsunuz. Dosyalarınız gizli olduğu için, soruşturma gizlidir. Bir tarafa çekilin, orada size sorularımız olacak. Sizin de olayla ilgili bağlantınız var, hakkınızda sahte kimlikler kullanılmış. Onur Bey sizden bir yere bir para götürmenizi, bir para götürdünüz mü, götürmediniz mi? Böyle bir şey yaşadınız mı, yaşamadınız mı?' falan gibi soruların arkasından isminiz bunlara karıştı bilmem ne soruyorlar falan. Ondan sonra da 'Sizi gizli tanık olarak şey yapacağız' denildi. Bizim gizli tanıklıkla işimiz olmaz, bizim tanıklığımız aşikar olur diye bir beyanda bulunduk. Bu habire; eşimi biliyor, oğlumu biliyor, kızımı biliyor, komşularımı biliyor. 'Bunlarda bir şey var mı yok mu? Kaç bankayla çalışıyorsunuz? Sizin evde bir hizmetçi varmış, onlar biriyle bilmem ne olmuş da o ona para vermiş, bilmem ne olmuş...'  Hiç hizmetçimiz de olmadı bugüne kadar. Yani tam dolandırıcı. Bizi aslında bu duruma sokanların utanması lazım. Bizi ne duruma düşürüyorlar" dedi."

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gözlatına alınmasıyla ilgili de konuşan Küçükbayrak, "Bugün burada seçime iki gün kala, bakın atama dönemi değil, seçime iki gün kala bir örgütün yemeğe ihtiyacı için gönderilen bir para var, Onur Bey'in annesi tarafından. Allah'a şükür mal varlıkları da yerinde. Oradan bir katkı istemişler, kendi cebinden oradaki örgütün kumanyası için bir para göndermiş. Maalesef bizim aldığımız bilgilere göre, Onur Başkanımız şu anda onun için emniyette duruyor. ve biz Onur Başkanla birebir çalışan, kendisini çok yakından tanıyan insanlarız. Tabiri caizse, çocukluğu elimizde geçti, dürüstlük abidesi. Şu anda Balçova'nın gönlüne taht kurmuş bir belediye başkanı. Bizi bu duruma düşürenler utansın dedim ya. Artık dolandırıcılara, üçkağıtçılara cevap vermek durumunda kalıyoruz. Gerçekten bizim için çok üzücü, çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerine gelen telefonlarla ilgili soru üzerine Küçükbayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim toplam Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 tane meclis üyesi var burada. Yarıdan fazlasına gelmiş. Aynı şey, ama değişik değişik numaralar. Adam sürekli kimliklerin fotoğrafını gönderiyor. İki tane bir bayan ismi veriyor, 'Bunlar falan yerde tutuklanmış, kaç bankada hesabın var? Bilmem ne var' gibi abuk sabuk sorular. Dolandırıcı yani, başka bir şey değil. Şimdi hep arkadaşlarla beraber bugün daha buradayız. Bu basına da intikal etti. İlk amacımız bizden başkasına arayıp da, bizim ismimizle bir eşimiz dostumuz zarar görmesin diye onları arayıp, onları bilgilendirdik. Suç duyurusunda bulunsak da şu anda o telefonları arıyoruz, tabii ki faili meçhul. Burada Murat Bakan vekilimiz de buradaydı. O da olayla biraz ilgilendi ama ulaşmak da, şey de mümkün değil. Tipik bir sahtekarlıktır, başka bir şey değil."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Onur Yiğit, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Küçükbayrak: Meclis Üyelerini Telefonla Arayarak 'Sizi Gizli Tanık Yapacağız' Dediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 16:01:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Küçükbayrak: Meclis Üyelerini Telefonla Arayarak 'Sizi Gizli Tanık Yapacağız' Dediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.