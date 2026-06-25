Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Küçükbayrak: Meclis Üyelerini Telefonla Arayarak 'Sizi Gizli Tanık Yapacağız' Dediler

(İZMİR) - Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Salih Küçükbayrak, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gözaltına alınmasının ardından meclis üyelerinin bir kısmının telefonla arandığı, çeşitli sorular yöneltilerek "Sizi gizli tanık yapacağız" denildiğini ileri sürdü. Küçükbayrak, bunun tipik bir dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Salih Küçükbayrak, Balçova Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde açıklama yaptı. Küçükbayrak, gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e destek vermek için emniyete geldiklerini belirterek, sabah saatlerinde bazı belediye meclis üyelerinin kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce arandığını belirtti. Küçükbayrak, şunları söyledi:

"Sabah saat 11.00 sularıydı sanırım. Telefonda, 'Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranıyorsunuz. Dosyalarınız gizli olduğu için, soruşturma gizlidir. Bir tarafa çekilin, orada size sorularımız olacak. Sizin de olayla ilgili bağlantınız var, hakkınızda sahte kimlikler kullanılmış. Onur Bey sizden bir yere bir para götürmenizi, bir para götürdünüz mü, götürmediniz mi? Böyle bir şey yaşadınız mı, yaşamadınız mı?' falan gibi soruların arkasından isminiz bunlara karıştı bilmem ne soruyorlar falan. Ondan sonra da 'Sizi gizli tanık olarak şey yapacağız' denildi. Bizim gizli tanıklıkla işimiz olmaz, bizim tanıklığımız aşikar olur diye bir beyanda bulunduk. Bu habire; eşimi biliyor, oğlumu biliyor, kızımı biliyor, komşularımı biliyor. 'Bunlarda bir şey var mı yok mu? Kaç bankayla çalışıyorsunuz? Sizin evde bir hizmetçi varmış, onlar biriyle bilmem ne olmuş da o ona para vermiş, bilmem ne olmuş...' Hiç hizmetçimiz de olmadı bugüne kadar. Yani tam dolandırıcı. Bizi aslında bu duruma sokanların utanması lazım. Bizi ne duruma düşürüyorlar" dedi."

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gözlatına alınmasıyla ilgili de konuşan Küçükbayrak, "Bugün burada seçime iki gün kala, bakın atama dönemi değil, seçime iki gün kala bir örgütün yemeğe ihtiyacı için gönderilen bir para var, Onur Bey'in annesi tarafından. Allah'a şükür mal varlıkları da yerinde. Oradan bir katkı istemişler, kendi cebinden oradaki örgütün kumanyası için bir para göndermiş. Maalesef bizim aldığımız bilgilere göre, Onur Başkanımız şu anda onun için emniyette duruyor. ve biz Onur Başkanla birebir çalışan, kendisini çok yakından tanıyan insanlarız. Tabiri caizse, çocukluğu elimizde geçti, dürüstlük abidesi. Şu anda Balçova'nın gönlüne taht kurmuş bir belediye başkanı. Bizi bu duruma düşürenler utansın dedim ya. Artık dolandırıcılara, üçkağıtçılara cevap vermek durumunda kalıyoruz. Gerçekten bizim için çok üzücü, çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerine gelen telefonlarla ilgili soru üzerine Küçükbayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim toplam Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 tane meclis üyesi var burada. Yarıdan fazlasına gelmiş. Aynı şey, ama değişik değişik numaralar. Adam sürekli kimliklerin fotoğrafını gönderiyor. İki tane bir bayan ismi veriyor, 'Bunlar falan yerde tutuklanmış, kaç bankada hesabın var? Bilmem ne var' gibi abuk sabuk sorular. Dolandırıcı yani, başka bir şey değil. Şimdi hep arkadaşlarla beraber bugün daha buradayız. Bu basına da intikal etti. İlk amacımız bizden başkasına arayıp da, bizim ismimizle bir eşimiz dostumuz zarar görmesin diye onları arayıp, onları bilgilendirdik. Suç duyurusunda bulunsak da şu anda o telefonları arıyoruz, tabii ki faili meçhul. Burada Murat Bakan vekilimiz de buradaydı. O da olayla biraz ilgilendi ama ulaşmak da, şey de mümkün değil. Tipik bir sahtekarlıktır, başka bir şey değil."