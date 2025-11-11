Balgat'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Balgat'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

11.11.2025 13:07
Ankara'nın Balgat semtinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

(ANKARA) - Balgat Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Balgat Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde, altında restoran bulunan bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen İstasyonu ve Merkez İstasyonu'ndan olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle, birinci katta bulunan dairenin oda kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yapılan kontrollerde dairede mahsur kalan vatandaşın bulunmadığını belirlendi.

Bölgede restoranların fazla olması nedeniyle kısa süreli paniğe neden olan yangın nedeniyle binanın alt katındaki restorandaki müşteriler de boşaltıldı.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, Belediye, İtfaiye, Güncel, Ankara, Balgat, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balgat'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Balgat'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
