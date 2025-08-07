Bali'de Sürat Teknesi Alabora: Üç Kayıp

DENPASAR, 7 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali kentinde alabora olan sürat teknesine müdahale eden kurtarma ekipleri, 6 Ağustos 2025.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi çarşamba günü Bali'deki Sanur Limanı girişinde bir teknenin alabora olmasıyla ilgili olarak hükümet adına özür dileyerek kazayla ilgili acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Kazada Çin vatandaşı olan 2 yolcunun hayatını kaybettiği, bir mürettebatın da kayıp olduğu bildirildi. Kurtarılan 73 yolcu ve 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba günü itibarıyla kayıp mürettebatın cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)