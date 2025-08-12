Balık Gölü: Serin Hava ve Doğal Güzellik - Son Dakika
Balık Gölü: Serin Hava ve Doğal Güzellik

12.08.2025 11:18
Ağrı'daki Balık Gölü, serin havası ve el değmemiş doğasıyla yazın ziyaretçileri ağırlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağrı'daki yüksek rakımlı Balık Gölü, el değmemiş doğası ve serin havasıyla ziyaretçilere rahat bir nefes aldırıyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin kuzeyindeki yüksek bölgede yer alan ve volkanik set gölü özelliğine sahip olan Balık Gölü, doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan göl, adaları, kuş ve balık türleri ile el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine doğal ortamda vakit geçirme imkanı sunuyor.

Şehrin sıcak havası ve gürültüsünden bunalan vatandaşlar, 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü kenarında piknik yapıp doğada dinleniyor.

Tekne turlarıyla da doğal güzelliklerin keşfedildiği göl, ülke genelindeki bunaltıcı sıcaklarda serin havasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere eşsiz bir ortam sunuyor.

"Balık Gölü üşütecek derecede serin"

Gölün kenarında turizm tesisi bulunan Yakup Birlik, AA muhabirine, Balık Gölü'nün el değmemiş doğasıyla her mevsim ziyaretçi çektiğini söyledi.

Havanın serin olduğunu ve bu yüzden daha çok kişinin geldiğini belirten Birlik, "Burası yaz aylarında genelde 20-25 dereceyi geçmeyen hava sıcaklığına sahip. Yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. Türkiye'nin her tarafı sıcaktan kavrulurken Balık Gölü üşütecek derecede serin. Iğdır'da 40 derece sıcaktan gelenler var. Avusturya, İngiltere'den gelenler var. 20 kişilik turist grubumuz var. Genelde Polonya'dan gelenler oluyor. Buranın havası serin." ifadesini kullandı.

Birlik, restoran ve ışıklandırma sistemlerinin olduğunu, sıcaklardan bunalıp gece kamp yapan ailelere de yardımcı olduklarını aktardı.

Bölgenin el değmemiş bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Birlik, "Buranın en güzel tarafı akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda çekirgeden başka bir ses duymuyorsunuz. Şehrin gürültüsü yok, tamamen doğal bir ortam." dedi.

"Iğdır sıcak, burası çok serin"

Avusturya Viyana'dan gelen Mustafa Sabur ise her sene gurbetten yurda izne geldiğini ve ilk defa Balık Gölü'nü gördüğünü anlattı.

Gölü çok beğendiğini dile getiren Sabur, "Memleket havası çok güzel. Sağ olsun herkes güzel ilgi gösteriyor. İnşallah bundan sonra buralar daha güzel olur ve gölün etrafına ağaç dikerler. Iğdır sıcak, burası çok serin. Iğdır'da 40 derecede yanıyoruz, burada da neredeyse üşüyeceğiz." diye konuştu.

Iğdır'dan gelen Erol Bayat da bu sene havaların çok sıcak olduğunu belirterek, "Iğdır'ın sıcakları resmen bizi bunalttı. Biz de çareyi Balık Gölü'nde alalım dedik. Burası doğa harikası bir yer. Denizi ve Van Gölü'nü andıran Balık Gölü inşallah desteklerle daha iyi yerlere gelir." şeklinde konuştu.

Mehmet Kaya, Balık Gölü'nün potansiyelinin çok fazla olduğunu, kış ve yaz turizminden daha çok yararlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

