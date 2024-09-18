Balık Ölümleri İddiaları Asılsız

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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Gelevera Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Espiye ilçesindeki Gelivera (Özlüce) Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili iddiaların asılsız olduğunun ilgili kurumlarca yapılan gerekli çalışmalar sonucunda anlaşıldığını belirtti.

Temür, şunları kaydetti:

"İlgili kurumlarımızca söz konusu dereden alınan balık ve su numuneleri yine ilgili kamu laboratuvarlarında incelenmiştir. Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan aşırı bulanıklık ve oksijen yetersizliği, su sıcaklığının yüksek oluşu gibi nedenlerle meydana geldiği düşünülen balık ölümlerinin, hem su hem de balık numunelerinde yapılan analizlerinde ağır metal toksikasyonu ve benzeri bulgulara rastlanılmamıştır."