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Balık sezonu açıldı, Balıklar tezgahlardaki yerini aldı

EDİRNE - Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Edirne'de balık tezgahlara yeni indi. Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, "Bu sene inşallah istavrit bol olacak. Hava soğudukça da hamsi biraz daha ucuzlayacak" dedi.

Edirne'de sezonun ilk balıklarını, Balık Pazarındaki tezgahlar çeşitli balıklarla donatıldı. Hamsinin kilosunun 80 lira olduğunu gören vatandaşların keyfi kaçsa da balığın bollaşması halinde fiyatının da düşmesini bekliyor.

Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, "Gece saat 12 itibari ile kayıklar vira bismillah dedi ve ilk mahsuller, tezgaha geldi. Bu sene de inşallah palamut bol olacak, bu sene de inşallah hamsi bol olacak. Hava soğudukça da bolardıkça da hamsi biraz daha ucuzlayacak. Şu anda fiyatlar yüksek. İlk gün olduğu için fiyatlar biraz yüksek ama düşer. Geçen sene de hamsi az ve inceydi, palamut boldu. Bu yılda kesin tezgahların olmazsa olmazı palamut olacak" dedi.

Vatandaş ise sezonun ilk günü balık fiyatlarını pahalı buldu. Fiyatları yüksek bulan ve geri dönen vatandaş, "Fiyatlar çok yüksek fiyatları olduğu için almadan geri dönüyorum" diye dert yandı.

Balık almaya gelen diğer müşteriler ise bu yıl bolluk yaşanmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi.

Balıkçılar bu yıl hamsi, istavrit ve çinekop gibi çeşitlerin bol olmasını bekliyor. Balık pazarında istavrit 100, levrek 250, çupra 275, somon 300, palamut 125, sardalya 150, mezgit 200 liradan satılırken hamsi tezgahlarda henüz yer almadığı görüldü.