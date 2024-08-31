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Balık sezonunun açılışı öncesi anlamlı tören

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçılar, sezon açılışı öncesi anlamlı bir tören gerçekleştirdi.

Bozhane Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, av yasağının kalkmasına sayılı saatler kala adak hayvan kesildi. Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak ve diğer balıkçıların katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kurbanın ardından balıkçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve bol bir sezon için iyi dileklerde bulunuldu.

Başkan Toprak, denizde şu anda bol miktarda palamut bulunduğunu ve denizde hareketliliğin arttığını belirtti. Yaz boyunca kıyılarda sıkça palamut görüldüğünü ifade eden Toprak, "2024/2025 balık sezonunun tüm balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Kur'an okuyarak ve kurban keserek, balık sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu yıl palamut, çinakop ve lüfer gibi balıkların bol olacağını düşünüyoruz. Kdz. Ereğli limanında balıkçı sayısının artacağını ve iyi bir sezon geçireceğimizi umuyoruz. Ayrıca, burada kestiğimiz kurbanlıkları Kdz. Ereğli'deki depremzede ailelere bağışlayacağız" dedi.

Balıkçılar, bu gece denize açılarak "Vira Bismillah" diyerek sezona başlayacaklar.