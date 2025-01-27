Balık Tutarken Kayalıklara Düşen Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Balık Tutarken Kayalıklara Düşen Adam Ağır Yaralandı

Balık Tutarken Kayalıklara Düşen Adam Ağır Yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip kayalıklara düşen 53 yaşındaki Bahadır Yıldırım ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

27.01.2025 15:06  Güncelleme: 15:08
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DÜZCE'de balık tutarken kayalıklara düşen Bahadır Yıldırım (53), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi liman mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan, Akçakoca'ya gezmek için gelen Bahadır Yıldırım, zaman geçirmek için liman bölgesindeki deniz feneri yakınlarında balık tutmaya başladı. Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır Yıldırım, ilk müdahalesi sonrası Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Akçakoca, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Düzce, Doğa, Kaza, Son Dakika

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