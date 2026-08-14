Balıkçılar Av Sezonuna Merhaba Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkçılar Av Sezonuna Merhaba Dedi

Balıkçılar Av Sezonuna Merhaba Dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, palamut avlamak için denize açıldı.

Tekirdağ'da 12 metre altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesiyle balıkçılar bu akşam sezonun ilk avı için denize açılacak.

Marmara Denizi'nde faaliyet gösteren balıkçılar, av sezonu öncesinde teknelerinin bakım ve onarımlarını tamamlayarak ağlarını hazırladı.

Av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecek balıkçılar, sezonun ilk avından umutlu.

Tekirdağ'daki balıkçılar, gece boyunca denizde avlandıktan sonra sabah saatlerinde limanlara dönerek tuttukları balıkları satışa sunacak.

Balıkçıların özellikle palamut başta olmak üzere sezonun ilk günlerinde çeşitli balık türlerinin peşinde olması bekleniyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların bu geceden itibaren palamut için denize ağ atacaklarını söyledi.

Bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, yasağa kadar balıkçıların tekir, çinekop, hamsi ve sardalyaya ağ attığını dile getirdi.

Pehlivanoğlu, palamudun bol olmasını beklediklerini belirterek, "Bu sene palamudun bol olduğu söyleniyor. Balıkçı arkadaşlarımız bakımlarını yaptılar, ağlarını tamir ettiler. Bu gece 12 metrenin altında olan balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini palamut, istavrit, hamsi, kolyoz ve lüfer balığı tutarak geçirecekler. Bu sene bol ve bereketli geçecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar Av Sezonuna Merhaba Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

15:51
Ve Trabzonspor’da Salah kararı verildi Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
15:45
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
13:43
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 18:31:54. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkçılar Av Sezonuna Merhaba Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.