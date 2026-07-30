Balıkçılar Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor - Son Dakika
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Balıkçılar Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor

Balıkçılar Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor
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Tekirdağ'da balıkçılar, palamut müjdesiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı. Beklentiler yüksek.

TEKİRDAĞ'da balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarına başlayarak, teknelerinin ve ağlarının bakımını yapıyor. Sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçı İdris Şeremet, "Her sene öyle ama bu sezon bizim için bir başka sezon. Çünkü palamut müjdesi aldık. Karadeniz'de her kıyıda, her Karadeniz'e çıkan ana balık havyarları tuttu ve çok bereketli bir palamutçuluk olacak" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak denizlerde av sezonu hazırlıklarına başladı. Balıkçılar, yeni av sezonu öncesinde teknelerinin bakımlarını yapıp, ağlarını onarmaya, eksikliklerini de gidermeye başladı. Balıkçılardan İdris Şeremet, yeni sezon öncesinde büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, "Yeni sezonda her zaman bildiğiniz gibi beklentilerimiz yüksek oluyor. Yeni bir sezon demek yeni bir heyecan demek. Yeni sezonda bir sürü insanlar geliyor. Tayfalarımız hep dışarıdan geliyor. Karadeniz Bölgesi'nden gelenler var, Ordu'dan, Bartın'dan, herkes ekmek peşine düşüyor" dedi.

Sezondan umutlu olduklarını söyleyen Şeremet, "Bu sene çok umutluyuz, çok heyecanlıyız. Daha da çok hızlı bir tempolu yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Her sene öyle ama bu sezon bizim için bir başka sezon. Çünkü palamut müjdesi aldık. Karadeniz'de her kıyıda, her Karadeniz'e çıkan ana balık havyarları tuttu ve çok bereketli bir palamutçuluk olacak. Ben 1985'te balıkçılığa başladım. O süre içerisinde, aşağı yukarı 40 sene süre içerisinde ilk defa bu kadar zenginlik karşımıza çıkıyor. Palamut çok bereketli" ifadelerini kullandı.

'SADECE PALAMUT DEĞİL, HER BALIĞIN YAVRUSU VAR'

Denizde birçok balık türünde hareketlilik olduğunu söyleyen Şeremet, "Sadece palamut da değil, denizde bu yasak döneminde bile çapariyle falan çıkan arkadaşlarımız oluyor, serbest olan ağlar oluyor. Onlara bakınca da denizde her türün yavrusunu görebiliyorsunuz yani. Her balığın yavrusu var, her balığın havyarı tuttu. Köpek balığından tutun sardalya, hamsiden palamuta varana kadar" dedi.

Geçmişten gelen inanışlara da değinen Şeremet, "Zaten büyüklerimiz eskiden derdi, 'Ayva çok olunca balıkçılık çok olur' derlerdi. O işaretlere de aynen onlara da inanıyoruz artık. Teknoloji ilerledi tabii. Cihazlar vesaire kolay algılamalar oluyor. Önemli olan Allah kaza bela vermesin" diye konuştu.

Balıkçılar, yeni sezonun hem kendileri hem de vatandaşlar için bol ve bereketli geçmesini bekliyor.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor - Son Dakika

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