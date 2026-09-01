Balıkçılar Yeni Sezona \'Vira Bismillah\' Diyerek Açıldı

Balıkesir'de balıkçılar, su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Erdek ilçesine bağlı Çakıl Mahallesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, yaptığı konuşmada, Balıkesir'in 290 kilometre kıyı şeridinin bulunduğunu söyledi.

Deniz kültürünün gelecek nesillere bırakılması gereken çok kıymetli bir doğal miras olduğunu belirten Düzgün, şöyle konuştu:

" Balıkçılık, sabırdır, cesarettir, alın teridir. Gecenin karanlığında denize açılmak, rüzgara ve dalgaya rağmen helal kazancın peşinden gitmektir. Bazen bir baba mesleğidir, bazen nesilden nesile aktarılan bir yaşam biçimidir. Bu nedenle bizim temel sorumluluğumuz balıkçımızın bugününü korurken denizlerimizin yarınını da güvence altına almaktır. Geride bıraktığımız 2025 yılında ilimizde 5 milyon 653 bin kilogramın üzerinde su ürünü avcılığı gerçekleştirilmiştir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da yeni sezon için balıkçılara kolaylıklar diledi.

Programa, Balıkesir Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Balıkesir Maden Tetkik ve Arama (MTA) Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, şube müdürleri ve balıkçılar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'un anonsunun ardından gırgır ve balıkçı tekneleri dualarla uğurlandı.