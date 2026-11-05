Balıkesir Altıeylül\'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştu

Balıkesir Altıeylül'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Gümüşçeşme Mahallesi Çivi Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Gümüşçeşme Mahallesi Çivi Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?