Balıkesir Altıeylül\'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Gümüşçeşme Mahallesi Çivi Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.