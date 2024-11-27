Balıkesir Baro Başkanı'ndan Bandırma Belediye Başkanı'na Ziyaret

Güncel

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, göreve yeni seçilen Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu'nu makamında ağırladı.

Balıkesir Baro Başkanı Topaloğlu, Başkan Mirza'yı ziyaret etti. Mirza, ziyarete ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Önceden arayıp randevu oluşturan, nezaketle bizi ziyaret eden Balıkesir Baro Başkanımız Sn. Av. Hakan Topaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Yeni görevinin hayırlı olmasını ve başarılı bir dönem geçirmesini diliyoruz. Birileri her ne kadar farklı algılar yaratmaya çalışsa da, Baro Başkanımız ziyaretinin amacının nezaket ziyareti olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Korsan ve imzasız bildirilerle bu ziyareti manipüle etmek isteyen, bundan kendilerine yarar çıkartmak isteyen, algılar yaratmak isteyenlerde vardır. Bizim derdimiz Bandırma halkına hizmet etmektir. Yalanlarla, yanlışlarla ve algılarla bu hizmetleri yapmamızdan kimse alıkoyamaz. Biz demokrat insanlarız; hakkıyla eleştirenlere de, destek olmaya gelenlere de her zaman saygı duyarız. Saygılı tavrımız ve üslubumuz bundan sonra da devam edecektir."