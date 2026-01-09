Ahmet Akın, Ak Parti'ye Geçeceği İddialarını Yalanladı: "Olduğum Yerdeyim ve Milletimize Hizmet Etmeye Devam Ediyorum"

(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin "Sosyal medyada bazı kişi ve hesaplar aracılığıyla parti değiştireceğime dair haberler yapıldığını yeni öğrendim. Daha önce de belirttiğim üzere, olduğum yerdeyim ve Balıkesir'imde hiçbir hemşehrimi ayırmadan, herkesi 'Balıkesir Ailem' olarak kabul ederek şehrime ve milletimize hizmet etmeye devam ediyorum" dedi.

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hakkındaki AK Parti'ye katılacağı iddialarına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Akın'ın paylaşımı şöyle:

"Kıymetli hemşehrilerim, şu anda umre ibadetimi yapmak için kutsal topraklardayım. Burada olmam dolayısıyla sosyal medyada bazı kişi ve hesaplar aracılığıyla parti değiştireceğime dair haberler yapıldığını yeni öğrendim. Daha önce de belirttiğim üzere, olduğum yerdeyim ve Balıkesir'imde hiçbir hemşehrimi ayırmadan, herkesi 'Balıkesir Ailem' olarak kabul ederek şehrime ve milletimize hizmet etmeye devam ediyorum."