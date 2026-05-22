CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Ahmet Akın: Birlik Beraberlik İçerisinde Çözüleceğine İnanıyorum

22.05.2026 17:16  Güncelleme: 18:25
(ANKARA)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Akın, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin, "Bu işlerin büyük bir samimiyetle, aklıselim olarak, hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti. Akın, ziyaret öncesinde CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay iptal kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akın şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran bir parti. Onun için burada sorunlar olabilir. Sabah da söylediğim yanlış anlaşılmış. Tepkilerin olması olağan dedim. Yani tabi ki normal  olabilir. Tepkiler olacaktır."

Ancak şunu unutulmamak lazım, Cumhuriyet Halk Partisi 100 yılı devirmiş bir parti. Bizler birliğe, beraberliğe, Kuvayımilliye ruhuna inanan insanlarız. O yüzden bu işlerin büyük bir samimiyetle, aklıselim olarak, hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine yürekten inanıyorum. Onun için de mücadele ediyoruz hepimiz.

Tüm partili arkadaşlarımızın da böyle düşündüğünü de biliyorum, inanıyorum. O yüzden yani Sayın Genel Başkanımız da, hep birlikte, benim düşüncem birlik beraberlik içerisinde bütün bu süreçler aşılır. Önemli olan bu birliği beraberliği daim kılmak. Türkiye'yi kuran partiden de bu beklenir. Onun için bu konuda herkesin gönlü rahat olsun.

Tabii ki olağan bir süreçten geçmiyoruz. Yani bu olağanüstü bir süreç. Sabah onu yanlış söylemişler. Oradaki vatandaşlarımızın bu tepkileri de olağan. Ama sürecimiz tabii ki olağanüstü bir süreç. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Onun için bunların da üzerinden aşılır."

İl Belediye Başkanları toplantısında Özgür Özel'in bir mesajı olup olmadığı sorusu üzerine Akın, "Biz orada büyükşehir başkanlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Sonuçta belediye başkanıyız. Görevimizin başındayız" yanıtını verdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı öncesinde partinin MYK'sında olan Akın'a, mutlak butlan kararıyla birlikte bu görevi tekrar kabul edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine "Ben hiç bilmiyorum. Ben şu anda ziyarete geldim" dedi.

Kaynak: ANKA

